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Мировое обозрение

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Нефть может подорожать до $120 за баррель из-за атак на танкеры в Ормузе

Нефть может подорожать до $120 за баррель из-за атак на танкеры в Ормузе

Эскалация в Ормузском проливе вновь ставит мировой нефтяной рынок на грань ценового шока. Аналитики Goldman Sachs допускают, что при сохранении текущей динамики — атак на танкеры и растущих перебоев с судоходством — стоимость барреля может взлететь до 120 долларов.

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