Что сейчас с ресторатором Антоном Пинским, который подрался с Ильей Трапезником

Ресторатор Антон Пинский получил серьезные увечья во время драки с критиком Ильей Трапезником на открытии заведения Аркадия Новикова.
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