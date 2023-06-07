Врач Демьяновская перечислила деревья, на пыльцу которых появляется аллергия в июне

Сезонной аллергией или поллинозом страдает каждый пятый человек на Земле. Цветение некоторых растений может обострить симптомы этого недуга, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью RT.