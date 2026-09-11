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Полина Куценко вышла замуж: почему Гоша Куценко так долго молчал о будущем зяте

Полина Куценко вышла замуж: почему Гоша Куценко так долго молчал о будущем зяте

Еще недавно личная жизнь Полины Куценко оставалась одной из тех тем, о которых в семье знаменитых родителей предпочитали говорить как можно меньше.

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