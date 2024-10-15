Украинские блядоматери

Алексей Арсентьев 15 октября 2024 г. Не так давно мне довелось посмотреть один новостной телесюжет… Не помню, что там произошло в точности, а уточнять или заново узнавать подробности мне просто лень, но фабула была такая: одна вроде бы как популярная украинская порноактриса приехала к искалеченным солдатам ВСУ, проходящим реабилитацию где-то за рубежом.