В районе Новогиреево построят дом на 161 квартиру по программе реновации

Согласован проект жилого дома по программе реновации по адресу: Федеративный проспект, земельный участок 22/2, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
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