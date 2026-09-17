Семилетний ребенок на самокате попал под мусоровоз на юге Москвы

Семилетний ребенок на самокате попал под колеса мусоровоза на юге Москвы. Об этом 17 сентября сообщил источник РЕН ТВ.
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