Лучшие анекдоты про кино и сериалы. 6-я серия

Сейчас такое кино повсюду, что без шуток досмотреть невозможно. Из новых голливудских предписаний: «Гетеросексуальные отношения должны быть сюжетно обоснованы, а не вписаны в сюжет чисто ради повесточки».
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