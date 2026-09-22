Почитающую традиции семью с 17 внуками наградили почетным орденом на Ямале

Супружескую пару из Ямальского района наградили медалями ордена «Родительская слава». Их быт полностью построен на устоявшихся ненецких традициях.
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