Более 30 новостроек в ЗАО оформлено Росреестром за все время реализации программы реновации

Управлением Росреестра по Москве в рамках реализации программы реновации жилищного фонда столицы на кадастровый учет поставлен многоквартирный дом, расположенный в Можайском районе Западного административного округа, по адресу: улица Красных Зорь, дом 23.
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