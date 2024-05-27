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Эксперт рассказал о возможных залежах золота в Донбассе

Эксперт рассказал о возможных залежах золота в Донбассе

О залежах золота в Донбассе ходили разговоры еще в XIX веке. Более того, ряд ученых заявляют, что знаменитое скифское золото, извлеченное археологами из местных курганов (включая уникальный шлем, найденный в 1988 году в захоронении на территории Шахтерского района), изготавливалось именно из местного сырья.

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