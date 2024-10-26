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Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по Ирану

Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по Ирану

Армия обороны Израиля объявила, что начала наносить удары по военным целям на территории Ирана. "В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны режима в Иране на Государство Израиль – прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит по военным целям в Иране", – отмечается в заявлении, опубликованном ЦАХАЛ в Telegram.

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