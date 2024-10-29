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Минобороны Израиля заказало лазерную систему ПВО на $500 млн

Минобороны Израиля заказало лазерную систему ПВО на $500 млн

Министерство обороны Израиля подписало контракт с компаниями Rafael и Elbit на сумму 2 млрд шекелей ($536,6 млн), который предполагает "значительное ускорение" разработки лазерной системы ПВО "Железный луч".

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