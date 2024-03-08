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Риттер назвал актом войны обсуждавшийся в бундесвере подрыв Крымского моста

Риттер назвал актом войны обсуждавшийся в бундесвере подрыв Крымского моста

Ракетный удар по Крымскому мосту, возможность которого обсуждалась в бундесвере, - это прямой акт войны, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя обнародование записи соответствующего разговора немецких офицеров.

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