Газета.ру

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В Гонконге плавучий ресторан затонул в море

В Гонконге плавучий ресторан затонул в море

Известный по всему миру гонконгский ресторан Jumbo Kingdom затонул в море. Об этом сообщает CNN. Ресторан был на буксировке к верфи, когда судно перевернулось из-за "неблагоприятных условий" вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море.

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