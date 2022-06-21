В Гонконге плавучий ресторан затонул в море

Известный по всему миру гонконгский ресторан Jumbo Kingdom затонул в море. Об этом сообщает CNN. Ресторан был на буксировке к верфи, когда судно перевернулось из-за "неблагоприятных условий" вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море.
Известный по всему миру гонконгский ресторан Jumbo Kingdom затонул в море. Об этом сообщает CNN. Ресторан был на буксировке к верфи, когда судно перевернулось из-за "неблагоприятных условий" вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море.
Свежие комментарии