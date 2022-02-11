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Кессиэ близок к договоренности с «Барселоной». В нем видят замену Бускетсу

Полузащитник Франк Кессиэ может перейти в «Барселону» из «Милана» на правах свободного агента летом. По данным Marca, хавбек близок к договоренности с каталонским клубом.

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