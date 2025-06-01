Харьков в огне: Россия расчищает «санитарную зону» ударами по тылам ВСУ Юлия СоколоваТакую оценку дал ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алёхин, автор Telegram-канала «Адекватный харьковчанин».
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