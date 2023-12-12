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    Нашей власти наверное приятно это слышать, коль позволяют наркоману так говорить американскому народу!😎😜👈😱Зеленский объявил...

Герой Евросоюза: Шольц «спас» Германию от российского газа – это обошлось в 150 млрд

Герой Евросоюза: Шольц «спас» Германию от российского газа – это обошлось в 150 млрд

3 дня назад 1,8K прочитали Оказывается, Шольц спас Германию! От России. Вот все предыдущие 50 лет, пока проводилась «восточная политика», придуманная куда более умными людьми, и Германия процветала, став лидером ЕС и крупнейшей экономикой Европы – оказывается, всё это время страна-то была в опасности! Наверное, в этот момент вся Африка и Латинская Америка в один голос взвыли: если вас не устраивает, дайте нам такую «угрозу от России», чтобы мы тоже «страдали» как Германия последние 50 лет! Вот, что заявил этот Шольц, Олаф… царя небесного: «Россия, именно Россия прекратила снабжение Европы энергией.

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Комментарии
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Лев Добрый
А что вы хотите, балбес, ОН и в Германии балбес!😎😜👈👍
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
НУ ПРОСТО ШТИРЛИЦ-2 !!! ГРАМОТУ ОТ ПРОФКОМА СВР !!!
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7 час.

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