Герой Евросоюза: Шольц «спас» Германию от российского газа – это обошлось в 150 млрд

3 дня назад 1,8K прочитали Оказывается, Шольц спас Германию! От России. Вот все предыдущие 50 лет, пока проводилась «восточная политика», придуманная куда более умными людьми, и Германия процветала, став лидером ЕС и крупнейшей экономикой Европы – оказывается, всё это время страна-то была в опасности! Наверное, в этот момент вся Африка и Латинская Америка в один голос взвыли: если вас не устраивает, дайте нам такую «угрозу от России», чтобы мы тоже «страдали» как Германия последние 50 лет! Вот, что заявил этот Шольц, Олаф… царя небесного: «Россия, именно Россия прекратила снабжение Европы энергией.