«Какие переговоры? Не помню». Макс Ферстаппен – об отказе Mercedes

«Какие переговоры? Не помню». Макс Ферстаппен – об отказе MercedeGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен на пресс-конференции в субботу ответил на вопрос о встрече с руководством Mercedes между этапами в Спа и Зандворте.