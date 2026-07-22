Оптимизм союзников Киева лишен оснований, пишет автор статьи на страницах UnHerd. По мнению автора, очередная смена главкома опровергает утверждения об успехах ВСУ, а кадровые перестановки свидетельствуют о желании Зеленского удержать власть за счет безопасности Украины.