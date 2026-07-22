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Порядок, государство

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Положение ВСУ ухудшается. Главком Драпатый получил тяжелое наследие

Положение ВСУ ухудшается. Главком Драпатый получил тяжелое наследие

Оптимизм союзников Киева лишен оснований, пишет автор статьи на страницах UnHerd. По мнению автора, очередная смена главкома опровергает утверждения об успехах ВСУ, а кадровые перестановки свидетельствуют о желании Зеленского удержать власть за счет безопасности Украины.

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Комментарии
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Boris Borisov
С такой фамилией побеждать невозможно !
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