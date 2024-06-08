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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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9 из 25 игроков основы «Барселоны» пока не могут быть зарегистрированы на следующий сезон

The Athletic сообщает, что9  из 25 футболистов, начинавших игры Ла Лиги в стартовом составе в этом сезоне, не могут быть зарегистрированы на следующий из-за существенного превышения лимита расходов на зарплаты – на 130 млн евро.

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