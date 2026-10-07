Болгария не может подтвердить принадлежность атаковавших суда беспилотников Болгария не может подтвердить, что затонувшие у побережья страны два судна были атакованы российскими беспилотниками.
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