Кардиолог Прокофьев назвал основной риск биохакинга для здоровья

Стратегия биохакинга, направленная на «взлом» организма, несёт риск пропуска серьёзных заболеваний. Об этом в беседе с «Известиями» заявил врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
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