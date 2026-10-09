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Аргументы и Факты

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Кардиолог Прокофьев назвал основной риск биохакинга для здоровья

Кардиолог Прокофьев назвал основной риск биохакинга для здоровья

Стратегия биохакинга, направленная на «взлом» организма, несёт риск пропуска серьёзных заболеваний. Об этом в беседе с «Известиями» заявил врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

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