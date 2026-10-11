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Затулин поддержал идею Ирана присоединиться к СНГ и предложил включить также Монголию и Сербию

Затулин поддержал идею Ирана присоединиться к СНГ и предложил включить также Монголию и Сербию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите Содружества Независимых Государств в Туркменистане попросился в организацию в формате «СНГ+1» «для объединения возможностей, чтобы каждая страна могла извлечь выгоду из преимуществ общей географии».

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