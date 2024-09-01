ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Достало, что муж в быту как свинья. Предложила гостевой брак, ведь это единственный выход не развестись

Достало, что муж в быту как свинья. Предложила гостевой брак, ведь это единственный выход не развестись

Если бы молодые незамужние девушки попросили у меня какой-нибудь совет перед вступлением в брак, я бы однозначно им сказала: поживите со своим женихом до замужества.

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Комментарии
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А
Александр24
Я знаю, что вы понимаете под адекватными отношениями - муж сам себе стирает бельё, варит себе еду, моет за собой посуду, убирает половину квартиры, ведётся раздельный бюджет, платит половину коммуналки при этом. Ну и всё такое по мелочам. ( Если чего-то упустил, можете добавить).
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5 час.
Элина Морозова
В этом есть что то  постыдное? Лучше все вывозить на шее  жены?  А  вам  в голову  не пришел  более оптимальный  вариант?
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3 час.
Майя Maja
С таким лучше вообще дел не иметь. Не на свиданки не ходить, а то потом еще и полквартиры оттяпает. И не стоит надеяться, что он изменится. Он только станет хуже. Такому чистота и аккуратность неведомо и как той корове седло в пословице - это не совместимо.
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3 час.

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