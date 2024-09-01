Достало, что муж в быту как свинья. Предложила гостевой брак, ведь это единственный выход не развестись

А Александр24 Я знаю, что вы понимаете под адекватными отношениями - муж сам себе стирает бельё, варит себе еду, моет за собой посуду, убирает половину квартиры, ведётся раздельный бюджет, платит половину коммуналки при этом. Ну и всё такое по мелочам. ( Если чего-то упустил, можете добавить).

Элина Морозова В этом есть что то постыдное? Лучше все вывозить на шее жены? А вам в голову не пришел более оптимальный вариант?