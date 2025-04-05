Законопроект о борьбе с травлей в школах может быть принят до конца года

Законопроект о профилактике травли среди несовершеннолетних находится на финальной стадии согласования в правительстве и может быть принят до конца года, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
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