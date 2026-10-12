Лиам Лоусон: «Смогли заработать очки на всех трех последних Гран-при – я горжусь командой»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Сингапура , отметив, что остался доволен результатами команды в последних заездах: «Я очень доволен и горжусь командой.
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