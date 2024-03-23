ФСБ: задержанные террористы, совершившие атаку в «Крокусе», этапируются в Москву

В Центре оперативного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщили о том, что задержанные в Брянской области террористы, совершившие атаку в «Крокус сити холле», этапируются в Москву.
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