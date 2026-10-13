Евросоюз ограничит импорт китайских гибридных автомобилей на уровне 350 тысяч единиц ежегодно. Защитная мера вступит в силу с 1 ноября, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на документ с изложением плана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Популярный надежн...
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым