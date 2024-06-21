Binnance Labs делает ставку на появление миллиарда пользователей DeFi

На сегодняшний день около 50 млн пользователей работают в отрасли DeFi. Все они разбросаны по разным блокчейнам, часто несовместимыми с друг-другом или связанными мостами, не вызывающими у инвесторов полного доверия.
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