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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джерри Джонс готов продать Марку Кьюбану миноритарную долю в «Далласе»

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс заявил, что готов рассмотреть возможность продажи миноритарной доли клуба бывшему владельцу клуба НБА «Даллас Маверикс» Марку Кьюбану.

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