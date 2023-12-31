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Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

Украине после варварского удара по центру Белгорода следует ожидать ответа России, который может стать еще более болезненным, нежели вчерашний ракетный удар.

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Комментарии
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Лев Добрый
Вряд ли, мы ведём себя как говорящая голова, говорим много, но мало делаем!😱😜👈👀
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Хватит трепаться,докажите делом,а то всё МУ-МУ.
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11 час.

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