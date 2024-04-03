С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир" из-за введенных США санкций.—-Объем средств, перечисленных гражданами из России в Киргизию 2023 году, составил $2 млрд 531,5 млн.
Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"
Комментарии
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Владимир
Я против, чтобы гастарбайтеры у нас работали. Своих хватает, только плати. В Белоруссии нет гастарбайтеров, батька всё решил и нет дефицита рабочих рук, в том числе и на рынках, вотчине мигрантов.
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14 час.
Саматов Бахром
Владимир, а вы в курсе, что белорусы в РФ, тоже гастарбайтеры, так как у них своё Государство, Белоруссия? В любом Государстве все должны жить и работать по закону, а кто нарушает закон, за решётку или выдворение за пределы данного Государства. Как-то так. Мир вашему дому!
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7 час.
Саматов Бахром
Геннадий, без обиды! Из вас ни кто не хочет делать, как вы пишите "бессловесными баранами" Прочтите выше внимательнее, я писал что все беспорядках, в том числе по деньгам, виновны вышестоящие чиновники в пагонах, которые за мзду готовы мать родную продать. Если я объясняю не понятно, ну, тогда извините! Мир вашему дому!
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7 час.
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