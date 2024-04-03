Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

Владимир Я против, чтобы гастарбайтеры у нас работали. Своих хватает, только плати. В Белоруссии нет гастарбайтеров, батька всё решил и нет дефицита рабочих рук, в том числе и на рынках, вотчине мигрантов.

Саматов Бахром Владимир, а вы в курсе, что белорусы в РФ, тоже гастарбайтеры, так как у них своё Государство, Белоруссия? В любом Государстве все должны жить и работать по закону, а кто нарушает закон, за решётку или выдворение за пределы данного Государства. Как-то так. Мир вашему дому!