На Ставрополье полицейские провели акцию по профилактике мошенничества

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу, а также отрядом юных друзей полиции «Ирбис» провели профилактические беседы с местными жителями.
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