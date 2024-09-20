Захарова: Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны

Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии