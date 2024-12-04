Подводная лодка — самолет: самый фантастический проект СССР

Сокровенной мечтой военных любой промышленно развитой страны мира является обладание вооружением, способным незаметно приблизиться к позициям врага, молниеносно нанести удар и невредимым вернуться обратно.
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