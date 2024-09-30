Киевский политолог: «На месте Зеленского я бы остановил войну уже сейчас на условиях Путина»

Конфликт на Украине надо останавливать прямо сейчас и незамедлительно принимать условия Москвы. Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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