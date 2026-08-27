Эквадор: три человека были убиты и еще один ранен в результате обстрела проезжавшего мимо автомобиля инженера Фелипе Песо Кампусано возле кладбища Хардинес-де-ла-Эсперанса на севере Гуаякиля во время похорон во второй половине дня.
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