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Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о желании баллотироваться в президенты

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о желании баллотироваться в президенты

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о том, что он планирует баллотироваться в президенты США в 2028 году.

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