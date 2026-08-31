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Война вместо детских денег. Мерц бросил вызов социальной политике Германии

Война вместо детских денег. Мерц бросил вызов социальной политике Германии

Германский канцлер Фридрих Мерц обозначил жёсткий сдвиг в бюджетной политике страны, заявив, что траты на безопасность отныне имеют безусловный приоритет перед социальными программами.

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