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WSJ: министр армии США Дрисколл подал в отставку после конфликта с Хегсетом

WSJ: министр армии США Дрисколл подал в отставку после конфликта с Хегсетом

Глава Пентагона Пит Хегсет  © Evelyn Hockstein/Reuters Министр армии США Дэн Дрисколл, участвовавший в переговорах с Россией, подал в отставку из-за затяжного конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает The Wall Street Journal.

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