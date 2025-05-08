19 звезд, которые рубанули каре и стали другими людьми

Каждая деталь внешности звезд становится частью узнаваемого образа. Особенно — волосы. Мы так привыкаем к их фирменным локонам, волнам или длине «до талии», что любые перемены воспринимаются как дерзкий шаг.
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