Пермского ресторатора будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Расследование уголовного дела в отношении пермского ресторатора Артема Зайцева, который был соучредителем известных пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды», завершено и направлено в суд об этом сообщили в пресс-службах краевой прокуратуры и СУ СК по Пермскому краю.