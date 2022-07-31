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Times: фонд наследника британского престола получил деньги от родственников бен Ладена

Times: фонд наследника британского престола получил деньги от родственников бен Ладена

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза получил пожертвования в размере более миллиона долларов от членов семьи бывшего лидера «Аль-Каиды» (террористической организации, запрещенной в России) Усамы бен Ладена, сообщает газета The Times.

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