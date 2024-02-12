Бусаргин: в Саратовской области за содействие СВО будут награждать медалями

Медаль «За содействие специальной военной операции» учредили в Саратовской области за помощь бойцам и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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