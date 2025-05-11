От жёлтых стендов до белой мебели: эксперт — о воздействии цвета на мозг и об интерьере для продуктивной учёбы

В преддверии весенних экзаменов в школах и вузах RT узнал у профессора, кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой «Медиа и дизайн» Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Олеси Пустозёровой, как цвета интерьера и мебели влияют на работоспособность школьников и студентов.