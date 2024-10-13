Галета со сливами и хрустящими бортиками

Галета — это французский плоский круглый пирог на основе простого песочного теста. Считается одной из самых простых видов выпечки.
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