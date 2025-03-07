Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I: триумф спорта и гордость за наших тхэквондистов

В частной школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I кипит жизнь, наполненная яркими событиями и достижениями. Мы с огромной радостью делимся новостями о прошедших клубных соревнованиях по общей физической подготовке (ОФП), в которых блистали спортсмены 2012-2020 годов рождения! Эти состязания стали настоящим праздником спорта, продемонстрировавшим впечатляющую физическую подготовку, выносливость и непоколебимую волю к победе наших юных талантов.