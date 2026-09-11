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5koleso.ru

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«Порше» по-китайски: тест электрического кроссовера GAC Hyptec HT

«О, да наши люди теперь в салоны китайских марок на Porsche ездят!» — присвистнул от удивления фотограф и… ошибся.

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