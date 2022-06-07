В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью

В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия с молодежью

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с представителями Общественного совета при территориальном ОВД провели профилактическую беседу со студентами колледжа.

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